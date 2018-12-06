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Володин призвал депутатов делать с трибуны конкретные предложения, а не "сотрясать воздух"

Председатель Госдумы считает, что такую норму нужно отразить в регламенте палаты

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов при выступлении с трибуны нижней палаты парламента формулировать конкретные предложения профильным комитетам, а не "сотрясать воздух". Он считает, что эту норму следует отразить в регламенте палаты.

Согласно регламенту, у представителей думских фракций есть право выступления с трибуны в начале пленарного заседания по актуальной для них политической повестке. В четверг депутат от ЛДПР Андрей Луговой (ЛДПР) подверг критике нынешнюю систему экспертизы школьных учебников и предложил ввести "персональную ответственность аттестованных экспертов", "обязательную публикацию результатов экспертизы и эффективную процедуру апелляции".

"Учитывая, что сложившийся формат выступлений от фракций по актуальным вопросам обычно не заканчивается никакими предложениями, было бы правильно рассмотреть вопрос возможности рекомендаций", - отреагировал спикер.

Он подчеркнул, что такие заявления должны завершаться рассмотрением предложений профильными комитетами или в рамках протокольных поручений Государственной думы. "Тогда это будет намного результативнее, и мы, исполняя представительные полномочия от имени избирателей, сможем дальше эти вопросы продвинуть в плане решения", - считает политик.

По словам председателя Госдумы, эту норму следует отразить в регламенте нижней палаты. "Это нас будет ко многому обязывать, мы будем уходить от сотрясания воздуха и демагогии", - заключил Володин.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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