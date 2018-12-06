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Кадыров призвал убрать блок-посты между регионами Северного Кавказа

По мнению главы Чечни, предложение нашло поддержку у полпреда президента России в СКФО Александра Матовникова и глав других регионов

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убрать все блок-посты между регионами Северо-Кавказского федерального округа.

"Прошу убрать все посты между регионами. Они пользы не приносят", - сказал Кадыров в ходе медиа-форума в Грозном в четверг.

Кадыров отметил, что, "находясь в одном государстве и в одном округе, люди и транспорт вынуждены тратить время на прохождение через посты". "Кавказ и Россию в целом нужно объединять, а не возводить посты. Это предложение я озвучил на форуме СМИ СКФО. Попросил полпреда президента России в СКФО Александра Матовникова и всех глав регионов решить вопрос. Все согласились, будем решать", - написал он в своем Telegram-канале.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняМатовников, Александр Анатольевич
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