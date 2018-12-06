Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о повышении возраста продажи оружия до 21 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Члены Совета Федерации во главе с председателем комитета по обороне и безопасности Виктором Бондаревым в четверг внесли в Госдуму законопроект о повышении возраста продажи оружия в РФ с 18 до 21 года.

Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроектом устанавливается, что граждане РФ наделяются правом на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия по достижении возраста 21 года", - говорится в пояснительной записке.

Исключение предлагается сделать для лиц, прошедших либо проходящих военную службу, а также граждан, служащих в государственных военизированных организациях и имеющих воинские, специальные звания или классные чины юстиции. Не подпадут под новую норму в случае ее принятия россияне, занимающиеся охотой "в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и добычи охотничьих ресурсов, необходимых для удовлетворения личного потребления, проживающие в удаленных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (охотники-промысловики), а также спортсмены, готовящиеся к соревнованиям по спортивной стрельбе. Всем им можно будет приобретать оружие до 21 года.

Клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, можно будет покупать с 18 лет. Кроме того, возраст, по достижении которого граждане могут приобретать охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, "может быть снижен решением законодательного органа государственной власти субъекта РФ, но не ниже 18 лет".

Предлагаемые возрастные нормы не будут распространяться на лиц, ранее оформивших лицензии на приобретение и владение соответствующими видами оружия.

"Принятие федерального закона будет способствовать повышению ответственного отношения владельцев гражданского оружия к его хранению и применению, профилактике правонарушений, сопряженных с применением гражданского оружия, в том числе тяжких преступлений, таких как происшедшее 17 октября 2018 года в городе Керчи в результате которого погибло 20 человек и более 50 получили ранения", - подчеркивают авторы инициативы.

История вопроса

После трагедии в Керчи целый ряд общественных и политических деятелей выступили с инициативами о повышении возраста покупателя при продаже оружия. Комментируя тогда эти идеи ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший заместитель генпрокурора РФ Эрнест Валеев ("Единая Россия") допустил, что эту меру можно обсуждать, но высказал мнение, что она не станет панацеей.

В конце октября в Госдуме была создана рабочая группа по анализу законодательства об оружии и частных охранных предприятиях (ЧОП). На ее первом заседании 15 ноября обсуждалась инициатива Росгвардии об увеличении с 18 лет до 21 года возрастного ценза для граждан, намеренных приобрести гражданское огнестрельное оружие. При этом официальный представитель федеральной службы Валерий Грибакин пояснил, что эти новации, в случае их принятия, не коснутся спортсменов, рыболовов и егерей.

21 ноября вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработала законопроект, который ужесточает правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года.

Депутат предлагает ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для этой возрастной категории: "предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода; собеседование при получении лицензии на приобретение оружия".

При этом законопроект "не распространяется на лиц, служивших в армии, лиц, для которых охота является традиционным образом жизни, лиц старше 21 года, а также не потребует дополнительных действий от тех, кто уже имеет разрешение на оружие". Документ поддержан руководством профильных думских комитетов и направлен в экспертный совет фракции "Единая Россия".

26 ноября Государственный совет (законодательное собрание) Татарстана внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается повысить возраст приобретения оружия в РФ с 18 до 21 года. Исключений для каких-либо категорий граждан в нем не содержится.