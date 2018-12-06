В краснодарской городской думе упразднят должность первого заместителя председателя

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Первого заместителя председателя городской думы Краснодара Виктора Тимофеева освободят от должности в связи с ее ликвидацией, сообщила в четверг ТАСС начальник управления делами городской думы Краснодара Елена Матвеева.

"Речь идет не об отставке, а о ликвидации должности первого заместителя председателя городской думы. Такой должности не будет", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что вопрос об освобождении Тимофеева от должности рассматривается на заседаниях комитетов. Планируется, что решение примут на очередном заседании городской думы Краснодара, которое состоится 13 декабря. По словам Матвеевой, Тимофеев сохранит за собой должность председателя комитета по собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности городской думы Краснодара и депутатский мандат.

По данным администрации Краснодара, Тимофеева впервые избрали депутатом городской думы в 2005 году. Сейчас является первым заместителем спикера, с 2006 года является членом партии "Единая Россия" и руководителем общественной приемной краснодарского отделения партии.