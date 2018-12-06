Кадыров считает, что решение КС успокоит противников договора о границе Чечни и Ингушетии

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Противники соглашения о границе между Чечней и Ингушетией должны успокоиться после принятия Конституционным судом РФ решения, подтвердившего законность действия властей республик, заявил в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров.

Руководители Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о административной границе между регионами, вопрос о которой оставался нерешенным с начала 1990-х годов. После этого некоторые жители Ингушетии вышли на митинги, требуя широкого обсуждения данного вопроса. Однако Евкуров заявил, что большинство организаторов митинга являются провокаторами, которые преследует свои политические цели.

"Поставлена точка, я думаю, провокаторы, которые кричали [на митингах], они поймут и в конце концов зайдут к себе домой. <...> Надо вести здоровый образ жизни - спортзал, а не митинги", - сказал Кадыров на медиафоруме в Грозном.

Он добавил, что "благодарен тем судьям, которые приняли справедливое решение, по-другому не должно было быть, потому что юридически все было обоснованно, все наши согласования, все наши соглашения законны". "Я желаю и чеченскому народу, и ингушскому народу, чтобы мы жили в братстве, как наши предки, чтобы мы не разделяли территории ингушские и чеченские", - добавил он.

Кадыров добавил, что "соглашение имеет историческое значение, оно навсегда устранило причины, которые могли быть использованы недругами чеченского и ингушского народов".

Ранее в четверг Конституционный суд РФ признал конституционным соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней.