ГД приняла в I чтении закон, разрешающий врио глав регионов выдвигать кандидатов в Совфед

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона, позволяющий временно исполняющим полномочия глав регионов выдвигать своих кандидатов в Совет Федерации в случае образования вакансии в верхней палате парламента от этого субъекта РФ.
Согласно сопроводительным документам, поправки вносятся в статьи 8 и 9 федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации ФС РФ". Как пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, свою кандидатуру временно исполняющий обязанности главы региона должен будет назначить не позднее чем через 10 дней со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего сенатора.
По словам Клишаса, новый член СФ будет наделен полномочиями до момента избрания нового главы субъекта РФ на ближайших выборах. "Если же временно исполняющий обязанности в итоге не будет участвовать в избирательной кампании, то новый кандидат будет представлять свой список возможных представителей региона в верхней палате парламента", - пояснил Клишас.
"Назначенный врио главы региона в случае участия в предстоящих выборах должен будет сформировать тройку кандидатов в члены Совета Федерации. А войдет ли назначенный им сенатор в этот список, это решать кандидату в губернаторы", - добавил автор.
В свою очередь, как заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников законопроект является "очень важным". "Инициатива позволит восполнять пробелы и замещать оперативно вакансии в Совете Федерации, чтобы не допускать вакуума в законодательной власти", - подчеркнул Крашенинников.