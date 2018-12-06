Кириенко отметил высокий уровень профессионализма политологов России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что в России сложилось профессиональное и уважаемое сообщество политологов. Об этом говорится в его приветствии участникам восьмого всероссийского конгресса политологов, который открылся в четверг в МГИМО.

Приветствие зачитал представитель Администрации президента России.

Кириенко отметил, что конгресс стал площадкой диалога специалистов из России и зарубежных стран. "Программа форума отражает высокий уровень развития российской политологии, сложившееся и уважаемое профессиональное сообщество - неотъемлемая и передовая часть мировой науки", - говорится в приветствии.

Огромную роль в становлении и развитии профессионального сообщества, по мнению Кириенко, играет Российская ассоциация политической науки - "старейшая и крупнейшая ассоциация политологов страны".

"Сегодня перед политологами стоят масштабные задачи, мы живем в стремительно меняющуюся эпоху, и успех в мировой конкуренции как никогда зависит от экспертизы и понимания общественных процессов. Именно в социальных науках важно держать руку на пульсе общественной жизни, это создает условия для качественной экспертизы и прогнозов", - подчеркнул первый замглавы Администрации президента РФ.

Он добавил, что считает "постоянное совершенствование конструктивной коммуникации между государством и экспертным сообществом" одним из приоритетов.