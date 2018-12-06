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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Захарова: главе ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе стоит уйти в отставку

Таким образом представитель МИД РФ прокомментировала инициативу адмирала Игоря Воронченко заменить собой 24 украинских моряка, которых задержали за нарушение российской границы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Фадеичев/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Командующему Военно-морскими силами Украины Игорю Воронченко за инцидент в Керченском проливе стоит подать в отставку, а не разыгрывать капитуляцию в мирное время. Таким образом в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу адмирала заменить собой 24 украинских моряка, которых задержали за нарушение российской границы.

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"Ого, нормально товарищ Воронченко себя ценит. Сначала отправил своих подчиненных выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех. Отставки будет достаточно, я думаю. Если только это не новая форма извращения киевского режима - капитуляция в мирное время", - написала дипломат на странице в Facebook.

Три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

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