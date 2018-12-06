Захарова: главе ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе стоит уйти в отставку

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Командующему Военно-морскими силами Украины Игорю Воронченко за инцидент в Керченском проливе стоит подать в отставку, а не разыгрывать капитуляцию в мирное время. Таким образом в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу адмирала заменить собой 24 украинских моряка, которых задержали за нарушение российской границы.

"Ого, нормально товарищ Воронченко себя ценит. Сначала отправил своих подчиненных выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех. Отставки будет достаточно, я думаю. Если только это не новая форма извращения киевского режима - капитуляция в мирное время", - написала дипломат на странице в Facebook.

Три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.