Лавров: вмешательство Киева в дела церкви мешает урегулированию кризиса на Украине

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. Грубое вмешательство Киева в дела церкви препятствует урегулированию на Украине и раскалывает общество.
Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
"Усилия по урегулированию украинского кризиса наталкиваются на все новые препятствия, включая грубое вмешательство государства в дела церкви, что лишь усугубляет и без того непростую внутриполитическую ситуацию, раскалывает общество", - сказал министр.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что так называемый объединительный собор по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря.
Константинопольский патриархат на заседании Синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной православной церкви.
В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем. В Киево-Печерской лавре 13 ноября прошел собор епископата Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что Синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
В Украинской православной церкви также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.