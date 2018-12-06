Лавров: развертывание ПРО США в Европе привело к кризису в Евроатлантике

Путин вручит в Кремле премии РГО и будет участвовать в приеме в честь Дня Героев Отечества

На торжественный прием в честь Дня Героев Отечества приглашены около 250 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм

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