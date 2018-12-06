Лавров: развертывание ПРО США в Европе привело к кризису в Евроатлантике

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. Развертывание американской системы ПРО в Европе, расширение НАТО на восток привели к кризису доверия в Евроатлантике. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
"Безоглядное расширение НАТО, наращивание потенциала альянса на так называемом восточном фланге, развертывание противоракетной обороны США в Европе, нелегитимные санкции под выдуманными предлогами - все это привело к кризису доверия в Евроатлантике", - отметил министр.
По словам Лаврова, узкая группа стран, стремясь добиться превосходства, применяет методы шантажа, давления, угроз, не останавливается перед грубым вмешательством во внутренние дела. "Поддержка госпереворота на Украине, беспрецедентное давление на Македонию - яркие тому подтверждения", - указал он.