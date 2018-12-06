Лавров: Запад прощает Киеву выходки в Керченском проливе и военную активность в Донбассе

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. Страны Запада закрывают глаза на провокацию киевского режима в Керченском проливе и активные военные приготовления в Донбассе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
"Поразительно, что киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки. Это в полной мере относится и к недавней провокации, устроенной Военно-морскими силами Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе", - сказал министр.
Верховная рада 27 ноября утвердила указ президента Украины Петра Порошенко о введении в стране военного положения с 26 ноября сроком на 30 дней. Военное положение введено в 10 областях страны: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также внутренних водах Украины в Азово-Керченской акватории. Поводом для решения о введении на Украине военного положения стал инцидент в районе Керченского пролива, где 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины, шедшие из Одессы в Мариуполь, незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в российские территориальные воды и начали опасные маневры. Игнорирование украинскими кораблями неоднократных предупреждений и требований остановиться вынудило российскую сторону применить оружие.
Все три корабля и их экипажи были задержаны. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.
5 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мониторинговую миссию ОБСЕ интенсифицировать наблюдательную деятельность в Донбассе и дать комплексную оценку военных приготовлений Вооруженных сил Украины. Захарова также отметила, что все факты военных приготовлений переданы Россией коллегам по линии ОБСЕ.
26 ноября постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ с привлечением зарубежных спецслужб готовят провокации с применением химического оружия в Донбассе.