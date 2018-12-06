"Самое трудное решение за десятилетия". О чем рассказал Медведев в интервью по итогам года

Экономика России имеет достаточный запас прочности, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, впервые за несколько лет в стране будет профицитный бюджет.

Рост российской экономики в январе-октябре 2018 года составил 1,7% в годовом выражении, уточнил он, добавив, что РФ рассчитывает выйти к 2020 году на 2% роста экономики в год.

Инфляция в текущем году, вероятнее всего, составит 3,5% и не превысит целевой ориентир в 4%, сказал Медведев. Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%, зарплаты - на 7,6%. Безработица в РФ, по его словам, находится на рекордно низком уровне - 4,7%.

Медведев отметил, что запрос российского общества на выравнивание условий жизни и устранение бедности признается на всех политических уровнях. Он сообщил, что правительство готовит план действий, реализация которого позволит снизить уровень бедности в стране на 200%.

Он также выразил уверенность, что правительству по силам реализовать 12 национальных проектов. По его словам, расходы до 2024 года на инфраструктуру и социальный блок составят 23 трлн рублей.