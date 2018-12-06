"Самое трудное решение за десятилетия". О чем рассказал Медведев в интервью по итогам года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подвел итоги 2018 года в интервью российским телеканалам. "Разговор с Дмитрием Медведевым" состоялся в 11-й раз, он длился около 1,5 часа.
Вопросы председателю правительства задавали Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев ("Россия-1"), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК), а также Ирита Минина, автор программы "Лично знаком" на телеканале "Томское время".
Ключевые заявления Медведева - в материале ТАСС.
О ситуации в экономике России
Экономика России имеет достаточный запас прочности, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, впервые за несколько лет в стране будет профицитный бюджет.
Рост российской экономики в январе-октябре 2018 года составил 1,7% в годовом выражении, уточнил он, добавив, что РФ рассчитывает выйти к 2020 году на 2% роста экономики в год.
Инфляция в текущем году, вероятнее всего, составит 3,5% и не превысит целевой ориентир в 4%, сказал Медведев. Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%, зарплаты - на 7,6%. Безработица в РФ, по его словам, находится на рекордно низком уровне - 4,7%.
Медведев отметил, что запрос российского общества на выравнивание условий жизни и устранение бедности признается на всех политических уровнях. Он сообщил, что правительство готовит план действий, реализация которого позволит снизить уровень бедности в стране на 200%.
Он также выразил уверенность, что правительству по силам реализовать 12 национальных проектов. По его словам, расходы до 2024 года на инфраструктуру и социальный блок составят 23 трлн рублей.
О мировой ситуации и взаимоотношениях с Украиной
Мировая экономика потеряла от торговых войн $0,5 трлн, заявил премьер-министр. Он назвал санкции "явлением современной жизни". По его словам, из-за ограничительных мер и контрсанкций торговля с ЕС и некоторыми другими странами потеряла около $100 млрд.
Россия не заинтересована в том, чтобы ее контрмеры в отношении Украины действовали бесконечно, добавил глава кабмина. При этом он не стал давать прогноз о возможных сроках действия этих мер. Он подчеркнул, что, несмотря на "потуги" украинских властей ограничить развитие экономических связей с Россией, сделать это оказалось непросто.
Медведев также считает, что США и некоторые другие стран вставляют "палки в колеса" развития РФ.
Председатель правительства уверен, что никакой монополии одной страны или одной валюты в мировой экономике быть не может. Глава кабмина подчеркнул, что России необходимо заниматься дедолларизацией, "просто потому что мы должны ориентироваться на свою валюту. При этом он уточнил, что дедолларизация не означает отказа от доллара, никакого запрета на хождение этой валюты в России не будет.
О пенсионном законе и увеличении НДС
Решение об увеличении пенсионного возраста в России с 2019 года было самым непростым для власти за последние десятилетия, заявил Медведев. "Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последние десятилетия", - сказал он, отметив, что оно рассчитано на долгосрочную перспективу, и в ближайшие годы подобных изменений не предполагается.
По его словам, рост пенсий можно было обеспечить только через проведение пенсионных преобразований.
Премьер-министр добавил, что правительство проработает вопрос о сохранении уровня доходов инвалидов, выходящих на пенсию.
Решение по увеличению НДС до 20% - наименее болезненное для людей и экономики решение по сравнению с другими рассматриваемыми правительством вариантами увеличения доходов бюджета, сказал Медведев. По его словам, другие способы повышения доходов бюджета были бы более чувствительными для людей.
О здравоохранении
Сокращение дефицита врачей в России - важная задача в сфере здравоохранения, заявил премьер-министр. Он назвал улучшение условий труда врачей одним из приоритетов в здравоохранении.
Медведев отметил, что медицинская специальность в последние годы стала очень популярной, конкурс в некоторые вузы достигает 30 человек на место, однако не во всеми вузах качество образования одинаково высокое.
Премьер-министр сообщил, что маркировка лекарств направлена на наведение порядка и развитие отечественного фармацевтического рынка. По его словам, дефицит лекарств и повышение цен на них после введения этой системы не ожидаются.
Об образовании
Медведев уверен, что государство должно оперативно реагировать на потребности экономики и общества, чтобы вносить коррективы в систему образования.
Премьер-министр отметил, что трагедии со стрельбой и другие инциденты в школах нельзя связывать только с интернетом, хотя заниматься блокировками соответствующих сайтов в Сети нужно. По его словам, нападения в учебных заведениях - это мировая проблема, "но заниматься ей нужно применительно к условиям нашей страны". Глава кабмина считает, что главное в воспитании ребенка - это семья.
О науке, культуре и спорте
Расходы на научные исследования и гражданские разработки составляют около 400 млрд рублей в год, заявил Медведев. Он отметил, что для России это в настоящее время очень значительные цифры.
Государственная поддержка культурных проектов нуждается в определении правильных приоритетов, считает премьер-министр. По его словам, интересен опыт Франции, активно продвигающей свой кинематограф, и стратегия США, которые делают ставку на фильмы патриотического содержания. Медведев уточнил, что на нацпроект на культуру запланировано 100 млрд рублей.
Расходы на проведение чемпионата мира по футболу дали толчок развитию инфраструктуры в городах, где проходили матчи, отметил глава кабмина. По его словам, на подготовку к ЧМ было потрачено около 650 млрд рублей, при чем выручить удалост на 200 млрд рублей больше. Он подчеркнул, что России удалось провести "лучший чемпионат мира за всю историю".
О свободном времени
Медведев сообщил, что он планирует, немного отдохнуть в новогодние праздники и покататься на лыжах в горах Сочи. Если не получится, "значит, будем продолжать работать и в праздники", добавил премьер, выразив надежду, что "все будет нормально" в этот период.
Премьер-министр заявил, что самые мощные впечатления он получает от общения с людьми в разных регионах и что это помогает находить наиболее верные решения.
Он также рассказал, что старается быть в курсе литературных и сериальных новинок, но по большей части вынужден читать деловые бумаги и документы. При этом премьер-министр сообщил, что сериалы смотрит очень редко, отметив, что "посмотрел пару серий" телекомедии "Домашний арест".