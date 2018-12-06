Лавров: создание "белых" и "черных" списков средств массовой информации неприемлемо

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. Россия не приемлет дискриминацию в отношении средств массовой информации. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
"Озабочены стремлением ряда стран зачистить информационные пространства от инакомыслия под предлогом борьбы с пропагандой. Мы, судя по всему, идем обратно к цензуре: журналисты подвергаются дискриминации во Франции, США, Великобритании, на Украине, странах Прибалтики. Неприемлемыми попытки формирования неких "белых" и "черных" списков медиаресурсов", - сказал министр.
Он подчеркнул, что представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации обязан реагировать на такие тенденции.
"Мы внесли на рассмотрение нашего заседания проекты документов о защите языковых национальных меньшинств и свободном доступе журналистов и медийных структур к информации", - добавил Лавров.
Ранее, после переговоров главы МИД РФ с коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже, организаторы отказывались пускать на пресс-конференцию по итогам встречи министров представителей сразу нескольких российских СМИ, которые заблаговременно подавали документы на аккредитацию. Только после личного вмешательства Лаврова журналистов пустили на мероприятие.