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Лавров: создание "белых" и "черных" списков средств массовой информации неприемлемо

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации обязан реагировать на такие тенденции

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. Россия не приемлет дискриминацию в отношении средств массовой информации. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Озабочены стремлением ряда стран зачистить информационные пространства от инакомыслия под предлогом борьбы с пропагандой. Мы, судя по всему, идем обратно к цензуре: журналисты подвергаются дискриминации во Франции, США, Великобритании, на Украине, странах Прибалтики. Неприемлемыми попытки формирования неких "белых" и "черных" списков медиаресурсов", - сказал министр.

Он подчеркнул, что представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации обязан реагировать на такие тенденции.

"Мы внесли на рассмотрение нашего заседания проекты документов о защите языковых национальных меньшинств и свободном доступе журналистов и медийных структур к информации", - добавил Лавров.

Ранее, после переговоров главы МИД РФ с коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже, организаторы отказывались пускать на пресс-конференцию по итогам встречи министров представителей сразу нескольких российских СМИ, которые заблаговременно подавали документы на аккредитацию. Только после личного вмешательства Лаврова журналистов пустили на мероприятие.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
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