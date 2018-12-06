Лавров: РФ призывает обратить внимание стран ЕС на ситуацию с русским языком на Украине

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. Россия призывает обратить внимание стран Евросоюза на положение дел вокруг русского языка на Украине и незамедлительно вмешаться в эту ситуацию верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Занньера. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

По словам главы МИД РФ, в современном мире "идет наступление на свободу СМИ, языковые, образовательные, религиозные права". "В странах ЕС - Латвии и Эстонии - сохраняется позорный феномен безгражданства. На Украине принимаются законы, ведущие к запрету других языков, кроме украинского, во всех сферах жизни", - указал Лавров.

"При этом Киев обещает послабление, но только для языков стран ЕС, показывая тем самым, что его цель - дискриминация, а еще лучше - уничтожение русского языка, на котором разговаривает большинство граждан Украины, - подчеркнул министр. - Надеюсь, что страны ЕС хорошо понимают этот замысел, грубо нарушающий не только международные обязательства Киева, но и конституцию Украины". "Все это требует незамедлительного вмешательства верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств", - заключил глава российской дипломатии.