Лавров: Россия ожидает, что ЕС добьется от Косова создания сербского самоуправления

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. Москва ожидает, что Брюссель добьется от Приштины выполнения соглашений по созданию сербских муниципалитетов на севере Косова. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
"Недопустимо участие Косова в мероприятиях ОБСЕ в качестве государства, потакание Приштине в ее действиях, нарушающих резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, - сказал он. - Ожидаем, что Евросоюз добьется от Приштины выполнения договоренностей, достигнутых ей с Белградом при посредничестве Брюсселя, включая создание сообщества сербских муниципалитетов Косова".
В 2013 году Белград в рамках достигнутых при посредничестве Евросоюза соглашений с Приштиной распустил сербские органы власти, суды и местные советы в Косове, согласившись формировать их по законам непризнанной республики. В 2014 году было заключено Брюссельское соглашение - документ о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Он состоит из 15 пунктов, в основном посвященных организации и полномочиям сербских муниципалитетов на севере Косова. Его условия до сих не выполнены косовскими албанцами.