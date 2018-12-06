Лавров заявил о необходимости продолжить реформирование ОБСЕ

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. Россия выступает за продолжение реформы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и выработку ее устава. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран -участниц ОБСЕ.

"Мы за то, чтобы продолжать реформу ОБСЕ, - отметил он. - Организации нужен устав, процедуры для исполнительных структур, порядок в наблюдении за выборами, в человеческом измерении, в кадровых и финансовых делах".

"Убеждены, что только на принципах взаимного уважения и учета интересов можно вывести ОБСЕ на ее, как говорится, проектную мощность и продвинуться к цели, поставленной саммитом в Астане - к формированию сообщества равной, всеобъемлющей и неделимой безопасности, - подчеркнул Лавров. - Главным ориентиром в нашей работе должны быть интересы людей, а они, люди, вопреки всему, укрепляют связи в сферах культуры, науки, образования, спорта, бизнеса, стремятся к мирной, безопасной жизни и не хотят конфронтации.

Глава МИД РФ призвал "не жертвовать интересами граждан ради геополитических игр, будь то в Средиземноморье или на Украине".

В заключение российский министр пожелал успехов Словакии, к которой в будущем году перейдет председательство в ОБСЕ.