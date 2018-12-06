Источник: Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Белоусова

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг дала согласие на лишение неприкосновенности депутата фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова.

"Это решение поддержали 353 депутата", - сообщил ТАСС источник в парламенте. По его словам, против проголосовал 21 парламентарий, воздержались двое. Депутаты от "Единой России" и ЛДПР выступили за лишение неприкосновенности Белоусова, "Справедливая Россия" и КПРФ - против, уточнил собеседник агентства.

Генпрокуратура направила представление о лишении Белоусова депутатского иммунитета еще в июне. Однако в связи с состоянием здоровья депутата (Белоусов находился на больничном до 22 ноября) этот вопрос был вынесен на заседание нижней палаты только в декабре.

Как стало известно ТАСС, Белоусова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Вопрос о снятии депутатской неприкосновенности впервые за 25 лет работы Государственной думы обсуждался в закрытом от прессы режиме. Сторону Генпрокуратуры представлял замглавы ведомства Юрий Пономарев.