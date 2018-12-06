ЦИК подключился к проверке информации о возможных нарушениях на выборах главы Подмосковья

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России направил своих представителей в Московскую область для проверки информации о возможных фальсификациях на выборах губернатора, состоявшихся 9 сентября. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
"6 декабря рабочая группа Центризбиркома во главе с членом ЦИК Александром Клюкиным выехала в город Балашиха Московской области для проверки фактов о возможных нарушениях, упомянутых в СМИ", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что рабочая группа, в которую вошли сотрудники аппарата ЦИК и представители руководства Мособлизбиркома, проверит деятельность нескольких территориальных и участковых комиссий.
О возможных фальсификациях на выборах губернатора в Балашихе сообщила 5 декабря "Новая газета". В пресс-службе Мособлизбиркома ранее сообщили, что члены комиссии после публикации начали проверку с участием председателей соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий.