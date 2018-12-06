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ЦИК подключился к проверке информации о возможных нарушениях на выборах главы Подмосковья

Рабочая группа проверит деятельность нескольких территориальных и участковых комиссий

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России направил своих представителей в Московскую область для проверки информации о возможных фальсификациях на выборах губернатора, состоявшихся 9 сентября. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"6 декабря рабочая группа Центризбиркома во главе с членом ЦИК Александром Клюкиным выехала в город Балашиха Московской области для проверки фактов о возможных нарушениях, упомянутых в СМИ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что рабочая группа, в которую вошли сотрудники аппарата ЦИК и представители руководства Мособлизбиркома, проверит деятельность нескольких территориальных и участковых комиссий.

О возможных фальсификациях на выборах губернатора в Балашихе сообщила 5 декабря "Новая газета". В пресс-службе Мособлизбиркома ранее сообщили, что члены комиссии после публикации начали проверку с участием председателей соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий.

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