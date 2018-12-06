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Орешкин сменил Силуанова на посту сопредседателя российско-узбекистанской межправкомиссии

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от этих обязанностей министра финансов Антона Силуанова

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Орешкин сменил первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова на посту сопредседателя межправительственной комиссии (МПК) между Россией и Узбекистаном. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации.

"Утвердить министра экономического развития России Максима Орешкина председателем российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном, освободив от этих обязанностей Антона Силуанова", - говорится в тексте документа.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичУзбекистанРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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