Орешкин сменил Силуанова на посту сопредседателя российско-узбекистанской межправкомиссии

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Орешкин сменил первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова на посту сопредседателя межправительственной комиссии (МПК) между Россией и Узбекистаном. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации.

"Утвердить министра экономического развития России Максима Орешкина председателем российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном, освободив от этих обязанностей Антона Силуанова", - говорится в тексте документа.