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Число неруководящих членов коллегии ВПК РФ увеличилось до шести

Ранее в коллегию Военно-промышленной комиссии РФ входило пять неруководящих членов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число неруководящих членов коллегии Военно-промышленной комиссии РФ (ВПК) возросло с пяти до шести человек. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в указ президента РФ от 10 сентября 2014 года № 627 "О Военно-промышленной комиссии Российской Федерации" изменение, заменив в пункте 7 слова "пять должностей" словами "шесть должностей", - говорится в документе.

Согласно пункту 7 указа от 2014 года, учреждались четыре должности федеральной государственной гражданской службы: первый заместитель председателя коллегии ВПК РФ, заместитель председателя коллегии ВПК РФ, руководитель аппарата коллегии комиссии - заместитель руководителя аппарата правительства РФ и председатель научно-технического совета ВПК РФ - заместитель председателя коллегии комиссии. Также этим же указом учреждались пять должностей федеральной государственной гражданской службы - членов коллегии ВПК РФ.

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