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Лидеры стран СНГ проводят неформальный саммит в Санкт-Петербурге

Встреча проходит в формате дружеского обеда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран СНГ проводят саммит, на котором планируют подвести итоги ушедшего года.

Перед началом саммита, который пройдет в формате дружеского обеда, они провели церемонию фотографирования.

Как заявил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча пройдет без заранее утвержденной повестки дня. "Состоится неформальная беседа, в которой каждый участник СНГ может поднять любой вопрос, - отметил он. - Эта встреча будет проведена в формате дружеского обеда".

Ранее часть участников этого мероприятия, а именно президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии, а также и.о. главы кабмина Армении, провели в Санкт-Петербурге заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Теги
АрменияБелоруссияКазахстанКиргизияРоссияМолдавия
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