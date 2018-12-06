МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 8 декабря примет участие в съезде партии "Единая Россия". Об этом сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина на субботу, 8 декабря, посещение съезда единороссов.

Ранее Песков не исключал, что глава государства может посетить съезд "Единой России". При этом он не комментировал предположения журналистов о том, что это следует связывать со снижением рейтингов Путина и партии.

Партия "Единая Россия" проведет очередной, восемнадцатый съезд, 7-8 декабря в Москве. На съезде будут обозначены приоритетные задачи на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в устав "Единой России" и изменениям в составе центральных органов партии.