Комитет Думы поддержал законопроект о санкциях за непредотвращение конфликта интересов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в четверг поддержал законопроект об ответственности депутатов и сенаторов за непредотвращение конфликта интересов, согласно которому они могут быть лишены руководящих должностей в парламенте. Комитет выступает соисполнителем по данной инициативе, профильным назначен комитет по контролю и регламенту.

Сейчас за нарушение требований антикоррупционного законодательства "в части уведомления о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов" члены Совета Федерации и депутаты Госдумы не несут никакой ответственности, отмечается в пояснительной записке. При этом госслужащие в зависимости от характера правонарушения подлежат увольнению (отстранению от должности) или альтернативным наказаниям (замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии - прим. ТАСС).

В связи с этим авторы предлагают установить, что парламентариям может грозить "предупреждение или освобождение от руководящей или иной должности в Совете Федерации, Государственной думе без прекращения полномочий", если, к примеру, депутат или сенатор не передал в управление другим лицам принадлежащие ему ценные бумаги, акции, владение которыми может привести к конфликту интересов. Такие меры также могут быть применены к тем парламентариям, которые не проинформировали профильные комиссии своих палат о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая тоже может привести к конфликту интересов.

Под действие законопроекта подпадает также получение законодателями подарков, которые, согласно требованиям законодательства, не были переданы в федеральную собственность, поездки за счет третьих лиц, за исключением командировок, и разглашение конфиденциальных данных, полученных при работе в парламенте.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что санкция в виде лишения мандата не предусмотрена, поскольку в данном случае рассматривается не вопрос совершения противоправных действий. Он напоминал, что своих полномочий депутат может лишиться, "но по более серьезным основаниям - если он занимается бизнесом, участвует в его управлении". Одновременно спикер подчеркивал, что "те, кто представляет бизнес, нужны Госдуме". По его мнению, представительство в парламенте различных слоев населения нужно, "чтобы обсуждение вопросов велось как можно более профессионально".