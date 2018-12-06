Депутаты гордумы Переславля-Залесского избрали мэром Астраханцева

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты гордумы Переславля-Залесского Ярославской области избрали мэром города Валерия Астраханцева, который ранее исполнял обязанности градоначальника. Об этом ТАСС сообщил Астраханцев.
"Депутаты избрали меня мэром Переславля-Залесского. Голосование проходило в два тура. Во втором туре мою кандидатуру поддержали 14 депутатов из 21", - сказал Астраханцев.
Астрахнцев стал исполняющим обязанности мэра Переславля-Залесского 4 октября. Ранее возглавлявший город Владимир Волков стал мэром Ярославля.
В конкурсе на пост мэра Переславля-Залесского помимо Астраханцева принимали участие два кандидата - предприниматель Роман Козлов и директор муниципального предприятия Илья Шеффель. Во второй тур прошли Астраханцев и Козлов.
Валерий Астраханцев работал в избирательной комиссии Московской области, был главой городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, занимал должность помощника мэра Переславля-Залесского. Он также был генеральным и финансовым директором в частных предприятиях.