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Депутаты гордумы Переславля-Залесского избрали мэром Астраханцева

До этого он был и. о. главы города

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты гордумы Переславля-Залесского Ярославской области избрали мэром города Валерия Астраханцева, который ранее исполнял обязанности градоначальника. Об этом ТАСС сообщил Астраханцев.

"Депутаты избрали меня мэром Переславля-Залесского. Голосование проходило в два тура. Во втором туре мою кандидатуру поддержали 14 депутатов из 21", - сказал Астраханцев.

Астрахнцев стал исполняющим обязанности мэра Переславля-Залесского 4 октября. Ранее возглавлявший город Владимир Волков стал мэром Ярославля.

В конкурсе на пост мэра Переславля-Залесского помимо Астраханцева принимали участие два кандидата - предприниматель Роман Козлов и директор муниципального предприятия Илья Шеффель. Во второй тур прошли Астраханцев и Козлов.

Валерий Астраханцев работал в избирательной комиссии Московской области, был главой городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, занимал должность помощника мэра Переславля-Залесского. Он также был генеральным и финансовым директором в частных предприятиях.

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