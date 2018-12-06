Глава МИД России обсудил в Милане с представителем Ватикана двусторонние отношения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером развитие взаимодействия между Россией и Святым Престолом. Об этом сообщает в четверг МИД по итогам встречи, прошедшей на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане.
"В ходе встречи было выражено взаимное удовлетворение высоким уровнем и поступательным развитием российско-ватиканского диалога как на межгосударственном уровне, так и по линии взаимодействия между Русской православной и Римско-католической церквами. В ходе беседы стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие многопланового взаимодействия между Россией и Святым Престолом", - говорится в сообщении.
Лавров 6-7 декабря принимает участие в заседании СМИД ОБСЕ в Милане. Ранее он выступил на сессии СМИД и встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде и председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.