Российские дипломаты обвинили Лондон в создании «токсичной атмосферы» вокруг посольства РФ

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Британские власти продолжают попытки создать "токсичную атмосферу" вокруг российского посольства в Лондоне, попустительствуя газетным публикациям, в которых российские дипломаты обвиняются в шпионаже. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь посольства России в Соединенном Королевстве, комментируя статью Daily Mirror о якобы активизировавшейся деятельности российских шпионов в Великобритании.
"К сожалению, в очередной раз становимся свидетелями обострения шпиономании в британском обществе. Регулярное появление такого рода публикаций при попустительстве властей свидетельствует о том, что консервативное правительство не ослабляет усилий по созданию вокруг нашего посольства токсичной атмосферы с целью максимально затруднить общение с представителями британской общественности, - сказал дипломат. - Поездки сотрудников по стране, являющиеся совершенно нормальной, законной и неотъемлемой частью дипломатической работы, да и жизни, преподносятся как "доказательства активизации шпионской деятельности". Инициаторы нынешнего витка антироссийской кампании фактически призывают к тому, чтобы максимально сузить рамки для нормального функционирования посольства".
В диппредставительстве выразили уверенность в том, что поддержание такой атмосферы отвечает интересам британской контрразведки, которая вынуждена оправдывать продолжение своей работы на российском направлении после массовой высылки дипломатов РФ, которая была преподнесена Лондоном как результат операции по борьбе с иностранными шпионами.
В статье Daily Mirror со ссылкой на секретные документы, оказавшиеся в распоряжении издания, говорилось о том, что британские спецслужбы приведены в высшую степень готовности для противодействия российским шпионам. Газета утверждала, что для сбора разведданных Москва активно использует сотрудников посольства, за всеми перемещениями которых теперь якобы приказано следить британским разведчикам и военным.
"При этом характерно, что соответствующие публикации появляются исключительно в британских таблоидах и традиционно содержат ссылки на неназванные "высокопоставленные источники в силовых ведомствах". Такая схема здесь хорошо отработана, - добавили в посольстве РФ. - Авторы материалов даже не пытаются привести какие-либо подтверждения этих инсинуаций, предлагая читателю исходить из непогрешимости британских спецслужб и призывая верить им на слово. Полагаем, не надо напоминать, к чему в итоге привел подобный подход применительно к ситуации в Югославии, Ираке, Ливии, в конце концов, в Солсбери".