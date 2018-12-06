Лариса Галченко назначена замгубернатора Курганской области

ТАСС, 6 декабря. Заместитель руководителя аппарата правительства Курганской области Лариса Галченко назначена заместителем губернатора - руководителем департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного правительства.
В конце ноября исполняющий обязанности руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Эдуард Гусев написал заявление об отставке по собственному желанию.
"Лариса Галченко назначена заместителем губернатора - директором департамента природных ресурсов и окружающей среды", - сказала собеседница агентства.
Президент РФ Владимир Путин 2 октября назначил 47-летнего Вадима Шумкова врио губернатора Курганской области, ранее занимавшего пост заместителя главы Тюменской области. После этого менее чем за два месяца свои посты покинули семь членов правительства, трое из которых возглавляли профильные департаменты.
Депутаты Курганской областной думы 8 ноября приняли изменения в отдельные областные законы, корректирующие структуру правительства региона. Целью изменений является оптимизация структуры правительства и повышение эффективности его работы. В его состав не вошли заместитель губернатора по внешнеэкономическим связям и руководитель аппарата правительства области.