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Лавров обсудил с главой МИД Киргизии отношения Москвы и Бишкека

Министры обменялись мнениями по актуальным международным вопросам

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с киргизским коллегой Чингизом Айдарбековым двусторонние отношения Москвы и Бишкека, а также международную проблематику. Об этом сообщает в четверг МИД по итогам встречи, прошедшей на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки дня", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров 6-7 декабря принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. Ранее он выступил на сессии СМИД и провел серию двусторонних встреч.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКиргизияРоссия
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