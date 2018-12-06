Лавров обсудил с главой МИД Киргизии отношения Москвы и Бишкека

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с киргизским коллегой Чингизом Айдарбековым двусторонние отношения Москвы и Бишкека, а также международную проблематику. Об этом сообщает в четверг МИД по итогам встречи, прошедшей на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки дня", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Лавров 6-7 декабря принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. Ранее он выступил на сессии СМИД и провел серию двусторонних встреч.