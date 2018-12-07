Путин и Ципрас проведут переговоры в Кремле впервые после "сбоя" в отношениях РФ и Греции

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 7 декабря, проведет переговоры с премьер- министром Греции Алексисом Ципрасом. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, в Кремле рассчитывают, что эта встреча завершит непростой период отношений двух стран, связанный с дипломатическим скандалом.

Это будет первая встреча лидеров России и Греции в этом году (22 марта в телефонном разговоре Ципрас поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ). В прошлый раз они встречались 14 мая 2017 года "на полях" международного форума в Пекине. В мае 2016 года российский лидер посетил Грецию с официальным визитом, а также принял участие в мероприятиях на Афоне, приуроченных к 1000-летию присутствия русского монашества на Святой горе.

Повестка переговоров

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, на встрече в пятницу предполагается обсудить весь комплекс двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе - совместные инфраструктурные проекты в газотранспортной сфере, а также ряд актуальных международных и региональных проблем.

С премьером Греции в пятницу, до переговоров в Кремле, встретится также премьер-министр России Дмитрий Медведев. "В ходе встречи главы правительств обсудят состояние и перспективы российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях, сельском хозяйстве и других областях", - сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

Визит особого характера

"Этот визит носит особый характер, поскольку призван завершить неспокойный период развития наших двусторонних отношений", - сказал Ушаков, напомнив об истории с высылкой российских дипломатов из Греции и подчеркнув, что таких сбоев в отношениях Москвы и Афин не наблюдалось уже давно. Особую досаду в Кремле вызвала отмена в этом году ряда торжественных мероприятий, приуроченных к 25-летию подписания договора о дружбе и сотрудничестве двух стран и 190-летию установления дипотношений.

"Слава богу, что обе стороны сейчас проявили мудрость и решили в конце года провести визит в Россию премьер-министра Ципраса и тем самым закончить такой нетипичный период в наших отношениях", - заключил помощник президента РФ.

Ожидается, что в Москве греческому премьеру будет передана реплика знамени греческого пехотного полка, сформированного в 1777 году.

Перспективы экономического сотрудничества

Отношения России и Греции в экономике Кремль расценивает как "развивающиеся неплохо": за девять месяцев 2018 года товарооборот вырос на 11,3% (до $3,1 млрд). Рост экспорта из России зафиксирован по нефтепродуктам на 43,9%, природному газу - на 43,7%, нефти - на 37,3%. Растет и турпоток, до конца года в Греции побывают более 1 млн россиян.

В числе тем встречи Путина и Ципраса в Кремле, как ожидается, будет сотрудничество двух стран в энергетике, в том числе с учетом заинтересованности Греции в поставках российского газа в Европу по южному маршруту.

Еще одной темой предстоящих переговоров может стать обсуждение организации паромного сообщения по маршруту Салоники - Новороссийск. По словам Ушакова, в стадии проработки также находится проект поставок современных судов на подводных крыльях "Комета 120М" для пассажирского флота Греции.

Взгляд из Афин

В сентябре Ципрас заявил, что между Афинами и Москвой ведется работа над восстановлением отношений после кризиса минувшим летом, который был вызван решением Греции выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, и "зеркальных" ответных мер РФ. Греческие СМИ связывают наметившееся потепление с отставкой главы МИД Никоса Котзиаса, занимавшего жесткий курс в отношении Москвы.

Перед визитом в РФ в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману греческий премьер подчеркнул, что Греция сделала стратегический выбор расширять российско-греческие связи и укреплять тесную дружбу между народами двух стран. Ципрас отметил, что в течение всего времени, несмотря на трудности, он сохраняет с Путиным "постоянные отношения искреннего и честного диалога".

Ципрас рассказал о диалоге, который Афины ведут внутри Евросоюза, чтобы продлить газопровод "Турецкий поток" из Турции на греческую территорию и затем в другие страны, то есть сделать его не только "Турецким…", но и "Европейским потоком". Эти идеи активно поддерживаются греческим бизнесом. Кроме того, по словам генерального секретаря по стратегии и частным инвестициям министерства экономики и развития Греции Лоиса Ламбрианидиса, "хорошие перспективы для двустороннего взаимодействия (России и Греции) имеются в таких отраслях как производство продукции перерабатывающей промышленности, транспорт и логистика, энергетика, химическая и фармацевтическая промышленность, информационные технологии и телекоммуникации, а также в сфере культуры и туризма".

Новые возможности взаимодействия открываются также между двумя странами в оборонной сфере, что продемонстрировал состоявшийся 29 октября визит в Москву министра национальной обороны Греции Паноса Камменоса и его переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. После встречи Камменос заявил, что стороны договорились о продолжении обслуживания военной техники российского производства, находящейся на вооружении греческой армии (Греция с 1990-х годов располагает российскими зенитно-ракетными комплексами С-300ПМУ-1 "Фаворит", "Оса-АКМ" и "Тор-М1"), а также продолжают сотрудничать в области обучения, обмена информацией по борьбе с терроризмом и для обеспечения мира в регионе.

В свою очередь посол России в Греции Андрей Маслов в интервью ТАСС подтвердил, что Москва открыта к расширению военно-технического сотрудничества с Афинами.