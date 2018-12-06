Делегация Думы направится в Иран для участия в конференции по антитеррору

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит представительную делегацию нижней палаты, которая в пятницу направится в Тегеран для участия в работе II Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Парламентарии обсудят опыт законодательного регулирования и современные стратегии борьбы с терроризмом, а также вопросы укрепления межрегионального сотрудничества", - уточнили в пресс-службе. Конференция пройдет 8 декабря в Тегеране, по ее итогам будет принята декларация. На полях мероприятия пройдут двусторонние встречи Володина со спикерами парламентов Афганистана, Пакистана и Турции.

Непосредственно в пятницу ожидается двусторонняя встреча Володина с председателем Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Али Лариджани.

После Ирана Володин направится с официальным визитом в Индию по приглашению спикера Народной палаты парламента страны Сумитры Махаджан. Визит запланирован на 9-10 декабря.

Объединение сил

По словам председателя комитета Госдумы по обороне, бывшего командующего ВДВ РФ Владимира Шаманова, в палате провели значительную подготовительную работу перед конференцией. "У нас едет представительная делегация, порядка десяти только руководителей комитетов, мы придаем очень большое значение этому форуму", - сказал он ТАСС. Депутат отметил, что участники первой конференции, которая прошла в декабре 2017 в Исламабаде (Пакистан), обозначили как "наиболее взрывоопасный регион земного шара центральноазиатское стратегическое направление".

"Настало время объединять здравомыслящие силы, чтобы противостоять экспансии американцев и их союзников. Потому что политика двойных стандартов надоела не только нам, россиянам, и нашим союзникам по ОДКБ, но уже сегодня Европа понимает, как [США] их одурачили, заявив о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Поэтому мы надеемся на плодотворную работу и нам есть, с чем обратиться к нашим коллегам", - добавил Шаманов.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предстоящий форум стратегически важным шагом к консолидации этого нового пути межрегиональных консультаций в регионе. "Это символ сильной политической воли шести парламентов, которые могут обоснованно гордиться объединением своих усилий в решении таких критически важных вопросов, как терроризм и экстремизм", - заявил он ТАСС.

Конференция даст сотрудничеству новый импульс

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уверен, что форум активизирует сотрудничество с парламентами стран-участниц. "В этом году мы активно встречались и установили конструктивные отношения с профильными комитетами парламентов Ирана и Турции, имеем хорошие рабочие контакты с парламентариями Пакистана и Китая и, я уверен, встречи в рамках конференции спикеров в Тегеране должны дать новый импульс нашему сотрудничеству", - сообщил он ТАСС.

"Я надеюсь вновь увидеться с моими коллегами председателями Комиссий Великого Национального Собрания Турции - по безопасности и разведке Селами Алтыноком и по обороне Исметом Йылмазом, с главой Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Собрания исламского совета (Меджлиса) Ирана Хешматоллой Фалахатпише. В ходе наших прежних встреч мы не раз констатировали совпадение позиций в сфере международной безопасности, противодействия терроризму и наркотрафику, киберугрозам", - добавил Пискарев.

Глава комитета отметил выявленное в ходе предыдущих встреч совпадение позиций в сфере международной безопасности, противодействия терроризму и наркотрафику, киберугрозам. "Я считаю, в этих вопросах у нас не может быть разногласий, и мы должны объединиться перед лицом общего врага, каким сегодня для нас является международный терроризм. Мы обеспокоены угрозой распространения терроризма с территории Ближнего Востока, эскалацией насилия, развернутой боевиками в Сирии, растущим наркопроизводством в Центральной Азии. И не должны ждать, что кто-то поможет со стороны", - заключил он.

"Надо объединить наши усилия и сделать все для обеспечения безопасного и мирного сосуществования наших народов, сделать границы наших стран непроницаемыми для распространения наркотиков, проникновения боевиков террористических организаций и распространения радикальной идеологии. Уверен, что все участники поддержат наши предложения и включатся в совместную работу", - сказал он.