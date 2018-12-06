Матвиенко считает, что отсутствие необходимости менять Конституцию говорит о ее качестве

Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Сенатор от Крыма: власти Литвы используют инцидент в Керченском проливе для саморекламы

Ранее в МИД Литвы заявили о намерении применить индивидуальные санкции и запретить въезд в страну россиянам, которые участвовали в инциденте в Керченском проливе

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