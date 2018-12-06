Матвиенко считает, что отсутствие необходимости менять Конституцию говорит о ее качестве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Отсутствие необходимости внесения изменений в базовые положения Конституции РФ говорит о ее качестве и потенциале. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в опубликованном в пятницу интервью "Парламентской газете" в преддверии 25-летия основного закона страны.
"В настоящий момент я такой необходимости не вижу", - сказала она, отвечая на вопрос о том, нужно ли сейчас вносить поправки в Конституцию. "Бесспорно, жизнь не стоит на месте, она постоянно ставит перед нами, законодателями, новые проблемы, задачи. Однако до сих пор мы не столкнулись ни с чем, что требовало бы внесения изменений в базовые положения конституции", - добавила Матвиенко.
При этом сенатор напомнила, что законодателям уже приходилось вносить в текст основного закона страны изменения, называемые точечными, потребность в которых рождала "сама текущая жизнь, возникновение новых политических, экономических, социальных реалий, обретение нового опыта". "За четверть века мы осуществили несколько таких изменений. В их числе увеличение срока полномочий президента и Госдумы, объединение Высшего арбитражного и Верховного судов, введение так называемой президентской квоты в Совете Федерации, появление новых субъектов Российской Федерации", - пояснила спикер.
"Считаю, это показатель высокого качества нашего основного закона, его большого, даже огромного ресурса как основополагающего правового и политического документа", - убеждена Матвиенко. По ее словам, у юристов есть понятие - живая конституция, "созидательный потенциал" которой раскрывается "через законотворчество, творческое осмысление законодательной практики". Политик указала, что этой работой занимаются президент, Совет Федерации, Госдума, другие субъекты законодательной инициативы, и это также "важная составная часть работы Конституционного суда".
"Словом, мы идем именно таким путем, и он обеспечивает сохранение общественно-политической стабильности, гражданского мира и согласия, нахождение своевременного и адекватного ответа на вызовы времени. И я пока не вижу на горизонте ничего, что могло бы потребовать вторжения в основополагающие статьи Конституции России", - резюмировала Матвиенко.
Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.