Единороссы на съезде обсудят ценностные ориентиры и примут несколько кадровых решений

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" начнет в пятницу двухдневный съезд, на котором обсудит стратегию развития партии на ближайший политический цикл и примет несколько кадровых решений.

По данным пресс-службы партии, в съезде будут участвовать 3,5 тыс. делегатов и гостей.

Участие в работе партийного форума примет председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Во второй день съезда, 8 декабря, его посетит президент РФ Владимир Путин, которого "Единая Россия" считает своим моральным лидером.

Партия обсуждает себя

В последние годы большинство съездов, в том числе и предыдущий в декабре 2017 года, единороссы проводили в одном из павильонов ВДНХ. Нынешний, 18-й по счету, партийный форум пройдет в Международном выставочном центре "Крокус Экспо".

В первый день на съезде будут организованы три дискуссионные площадки: "Обновление", "Открытость", "Лидерство", их работа будет связана в том числе с позиционированием "Единой России" в обществе и ее поддержки избирателями.

В преддверии съезда единороссы провели целый ряд дискуссий и опросов во всех регионах. Как пояснял секретарь генсовета партии Андрей Турчак, на этих мероприятиях под общим названием "Обновление-2018" обсуждались вопросы, направленные "на повышение эффективности работы партии и ее взаимодействия с людьми и общественными институтами". "Такая работа крайне важна, только совместными усилиями мы можем выработать комплексный подход для дальнейшего развития и повышения уровня участия партии в жизни страны", - указывал он.

Работа трех площадок в рамках съезда фактически подведет итоги региональных дискуссий. По данным замсекретаря генсовета "Единой России" Виктора Селиверстова, на конец ноября в центральный исполком партии поступило порядка 2 тыс. предложений из регионов. Эти инициативы станут предметом обсуждения на площадках в зависимости от тематики.

Как сообщила пресс-служба "Единой России", площадка "Обновление" будет посвящена "ценностным ориентирам партии", ее участники обсудят "этические нормы для членов "Единой России" и представят свои предложения по повышению эффективности работы партийных отделений и депутатов от партии в межвыборный период". "Также речь пойдет о партийном строительстве и качестве внутрипартийных коммуникаций", - уточнили в пресс-службе.

На площадке "Открытость" будут подниматься вопросы взаимодействия партии с гражданским обществом и повышения качества обратной связи с избирателями. "Особое внимание будет уделено развитию цифровых технологий в политическом процессе", - отметили в партии.

Что касается третьей площадки, то приглашенные на нее эксперты и участники "затронут вопросы анализа и прогнозирования общественно-политической ситуации, управления рисками и подготовки партии к предстоящим избирательным кампаниям", проинформировали в "Единой России".

Этика и коммуникации

Одним из важных вопросов, который предстоит обсудить делегатам съезда, станет общий имидж партии и налаживание эффективных коммуникаций с избирателями.

Эта тема приобрела в "Единой России" особое звучание в контексте сентябрьских региональных выборов.

В целом партия признала их результаты успешными: она победила по спискам на выборах в 13 из 16 региональных заксобраний, с учетом одномандатников получив во всех регионах (кроме Хакасии) большинство в парламентах; на выборах в представительные органы власти 10 из 12 административных центров партия одержала полную победу, а с учетом списков и одномандатников имеет контроль над всеми гордумами. Что касается прямых выборов губернаторов, которые прошли в 22 субъектах РФ, то в 18 регионах они прошли в один тур, там, где выдвигались кандидаты "Единой России", они одержали победу. Во вторых турах в Хабаровском крае и Владимирской области победили кандидаты от ЛДПР, в Хакасии во втором туре участвовал лишь один кандидат - от КПРФ. Еще в одном регионе - Приморском крае - итоги второго тура голосования были отменены, 16 декабря там пройдут новые выборы.

Анализируя итоги избирательной кампании, Турчак признавал, что на снижение результата партии в некоторых случаях повлиял общий негативный информационный фон, связанный с темой изменения пенсионного законодательства. При этом, по словам секретаря генсовета, "объем разъяснительной работы со стороны "Единой России" в некоторых регионах оказался недостаточным", а там, где региональные отделения "вели разъяснительную работу", негативная повестка не повлияла на итоги выборов.

Одним из ключевых элементов этой работы в "Единой России" Турчак называл проведение встреч кандидатов с гражданами, за организацию которых отвечали в том числе партийные отделения. По его данным, "на территориях с большим количеством встреч кандидатов с жителями результат [партии на выборах] оказался высоким, и наоборот: там, где количество встреч было минимальным, результат неудовлетворительный". В связи с этим секретарь генсовета единороссов пообещал вводить системный мониторинг встреч депутатов всех уровней с избирателями.

Впрочем, в руководстве "Единой России" обращают внимание не только на масштабы общения с гражданами, но и на его стиль. После нескольких неоднозначных высказываний ряда партийцев по социально-экономическим проблемам был поставлен вопрос о выработке некоего свода этических норм для единороссов.

Замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина подтвердила, что на съезде планируется обсудить этот вопрос. Кроме того, по ее словам, планируется создание специальной комиссии, которая будет разбираться в случаях нарушения партийцами этики. "Потому что, если мы вводим какие-то нормы, то за ними обязательно будет следовать ответственность в случае неисполнения", - поясняла Баталина в интервью телеканалу "Россия-24".

Сейчас устав "Единой России" обязывает ее членов "не совершать действий, дискредитирующих партию". Действия, дискредитирующие партию или наносящие "ущерб [ее] политическим интересам", чреваты различными дисциплинарными взысканиями вплоть до исключения из рядов единороссов.

Пойдет на съезде речь и о повышении эффективности внутрипартийных коммуникаций. Еще в мае на конференции "Направление 2026" были высказаны предложения о создании защищенной платформы партии в интернете, которая должна стать по сути системой коммуникации и учета членов и сторонников "Единой России".

Кадровые решения

На съезде должна быть осуществлена обязательная ротация руководящих органов партии, в том числе генерального совета.

По сути, принятые на съезде кадровые решения завершат процесс, который идет в партии на всех уровнях на протяжении последних месяцев. Как сообщил ранее Селиверстов, региональные политические советы "Единой России" проводят плановую ежегодную ротацию, которая составит не менее 10%, она касается членов региональных политсоветов и их президиумов, секретарей и руководителей местных отделений. Обновление актива региональных политсоветов составляет не менее 10% и проводится один раз в год.

Устав партии предусматривает ротацию генсовета - постоянно действующего коллегиального органа партии - не менее чем на 15% от его численного состава (не более 170 человек, являющихся членами партии). Известно, например, что в него будет включен член Совета Федерации Андрей Климов, возглавляющий комиссию президиума генсовета по международной деятельности. После этого Климов будет утвержден заместителем секретаря генсовета, курирующим вопросы международной деятельности "Единой России".

Не исключены изменения и в высшем совете - органе, определяющем стратегию развития партии. Также могут быть предложены изменения в структуре межрегиональных координационных советов (МКС), приняты решения по кадровому составу МКС.

Свою роль в проходящей в партии ротации сыграли сентябрьские выборы. Как пояснял Турчак, "для партии должно стать естественным правилом, что кадровые решения напрямую и всегда напрямую зависят от электоральных результатов", поскольку "для любой политической партии единственным критерием эффективной работы является доверие граждан и результаты выборов". В октябре произошла смена секретарей семи региональных отделений - в Коми, Забайкальском и Приморском краях, Архангельской, Владимирской, Новгородской, Ульяновской областях, кроме того, в ряде отделений сменились руководители исполкомов. Турчак отмечал, что таким образом был проведен первый этап кадровой ротации, второй будет осуществлен на съезде.

Дискуссии по программным вопросам

Во второй день съезда, по данным пресс-службы "Единой России", состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов программы партии за 2018 год. "Первый такой отчет был проведен в рамках 17-го съезда в 2017 году", - напомнили в пресс-службе.

Запланировано проведение четырех площадок: "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".

На первой из них планируется обсудить "развитие бизнеса в новых условиях налоговой системы, национальных проектах и региональном развитии", сообщили в партии. По данным источника ТАСС в "Единой России", участниками этой дискуссии станут первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин.

На площадке "Качество жизни" будут затронуты вопросы развития социального волонтерства, борьбы с онкологическими заболеваниями, а также подготовки кадров для новой экономики. К дискуссии по этой проблеме, сообщил источник, подключатся министр труда и соцзащиты Максим Топилин, глава Минздрава Вероника Скворцова и министр просвещения Ольга Васильева.

Площадка "Городская среда и чистая страна" посвящена созданию комфортной городской среды, дальнейшему развитию программы переселения из аварийного жилья, а также формированию новой модели обращения твердых бытовых отходов. На площадке "Развитие сельских территорий" речь пойдет "о создании достойных условий жизни на селе, поддержке фермерства, развитии сельскохозяйственной кооперации, а также о подготовке современных кадров для агропромышленного комплекса", проинформировали в пресс-службе. Участниками дискуссий на этих площадках станут в том числе министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и курирующий отрасль вице-премьер Алексей Гордеев.

"На пленарном заседании съезда будут определены задачи и векторы работы "Единой России" на 2019 год, а также будут утверждены кадровые изменения в руководящих органах партии", - проинформировала пресс-служба единороссов.