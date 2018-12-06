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Глава МИД Колумбии посетит Россию в июне 2019 года

Ожидается, что Карлос Ольмес Трухильо встретится c российским коллегой Сергеем Лавровым

БОГОТА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо посетит Россию в июне следующего года, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и примет участие в заседании межправительственной комиссии. Об этом в четверг ТАСС сообщил министр юстиции России Александр Коновалов по итогам встречи с главой колумбийской дипломатии, которая прошла в Боготе.

"Были согласованы место и примерные сроки очередного заседания, седьмого по счету, российско-колумбийской межправительственной комиссии, сопредседателем которой господин министр был назначен в августе этого года. Он приедет в Москву в июне, и ожидается, что у него будет встреча с Лавровым, приуроченная к этому заседанию", - сказал глава российского Минюста.

Коновалов также отметил, что на встрече обсуждались направления развития торгово-экономических отношений между странами. "Направления для сотрудничества есть, поэтому идея в том, чтобы активизировать на площадке межправкомиссии как существующие, развивая и не отказываясь от них, так и искать новые, актуальные направления. У нас есть интерес со стороны машиностроительных компаний, которые готовы прийти на колумбийский рынок", - добавил министр.

Товарооборот России и Колумбии с января 2017 года по январь 2018-го составил 473 млн долларов, с января по июль текущего года - $186 млн.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКоновалов, Александр ВладимировичКолумбияРоссия
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