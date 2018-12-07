Лавров: Запад лихорадочно предпринимает усилия для сделки по Македонии в начале 2019 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Западные страны лихорадочно предпринимают усилия, чтобы вопрос о переименовании Македонии решился в начале 2019 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".
"Налицо грубейшее систематическое вмешательство США и ЕС во внутренние дела Македонии. На повседневной основе ее граждан прямо агитировали голосовать на референдуме 30 сентября [о переименовании балканской страны] за принятие Преспанского соглашения. Референдум, как известно, провалился", - напомнил министр.
По его словам, в этой ситуации в парламенте Македонии 19 октября "продавили одобрение конституционных поправок путем шантажа и подкупа депутатов от оппозиции". "В этом приняли непосредственное участие иностранные дипломаты, в том числе посол США. Сейчас предпринимаются лихорадочные усилия, чтобы окончательно оформить сделку в начале 2019 года", - подчеркнул Лавров.
"Примечательно, что такая спешка подчинена исключительно поставленной Вашингтоном задаче форсированного втягивания Скопье в НАТО. Спекуляции о необходимости одобрения Преспанского соглашения ради ускоренной интеграции в Евросоюз не выдерживают критики, - продолжил глава МИД РФ. - Переговоры с Брюсселем на эту тему могут по опыту тянуться не один десяток лет".