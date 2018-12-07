Лавров: односторонние подходы не способствуют ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Попытки пересмотреть в одностороннем порядке международно-правовые договоренности по ближневосточному урегулированию не способствуют установлению мира в регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".
"Стабильность в Средиземноморье вряд ли возможна без справедливого преодоления застарелой палестинской проблемы на основе известных резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Арабской мирной инициативы, - отметил он. - Делу мира не служат односторонние шаги, направленные на пересмотр международно-правовой базы урегулирования".
По словам министра, Россия "продолжит способствовать межпалестинскому примирению и возобновлению диалога между сторонами". "В частности, - обратил внимание Лавров, - мы предложили провести в Москве встречу лидеров Израиля и Палестины".