Лавров: наращивание присутствия НАТО и ЕС на Балканах ведет к дестабилизации Европы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия обеспокоена наращиванием усилий НАТО и Европейского союза по дальнейшему "освоению" Балканского региона, что ведет к появлению новых разделительных линий и дестабилизации Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".
"Положение на Балканах вызывает обеспокоенность, - отметил министр. - Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему "освоению" региона. От его стран настойчиво требуют сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем".
Такие действия, по его словам, "ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряженности, появлению новых разделительных линий".
Министр добавил, что режим протектората в Боснии и Герцеговине (БиГ), сохраняющийся благодаря посту высокого представителя, сковывает развитие страны и мешает процессу примирения.
"Дестабилизирующую роль играет в БиГ высокий представитель, - сказал он. - Режим протектората сковывает ее развитие, процесс примирения, уводит в сторону от строгого выполнения мирного соглашения, хотя высокий представитель призван быть его блюстителем".
"Сейчас пытаются дискредитировать проведенные боснийцами выборы в БиГ, создать впечатление, что победа лидера боснийских сербов Мирослава Додика неправомерна", - добавил российский министр.
Высокий представитель, который одновременно является спецпредставителем Евросоюза, имеет право отменять решения боснийских исполнительных и законодательных властей всех инстанций и отправлять в отставку государственных чиновников любого уровня, включая членов президиума БиГ и президента Республики Сербской, причем его решения не могут быть обжалованы. Данные полномочия не предусмотрены Дейтонским соглашением 1995 года и были приданы высокому представителю позднее.
Роль ЕС
Глава МИД РФ добавил, что создание Косовом "вооруженных сил" и введение 100-процентных пошлин на ввозимые из Сербии и Боснии и Герцеговины товары ставит под вопрос репутацию Евросоюза, его способность принудить косоваров выполнять свои обязательства.
"Фактически под вопросом репутация Евросоюза, его способность принудить косоваров выполнять свои обязательства, - отметил Лавров. - На этом фоне весьма ответственную линию проводит сербское руководство. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно подчеркивал, что рассчитывает на снятие напряженности: зеркальных мер Белград применять не будет, чтобы не обострять кризис".
"Главным очагом нестабильности [на Балканах] остается Косово. Приштина не только открыто саботирует выполнение достигнутых при посредничестве ЕС в диалоге с Белградом договоренностей, но и осуществляет все новые провокационные шаги, - обратил внимание министр. - Уже пять с половиной лет ничего не делается для создания Сообщества сербских муниципалитетов Косова".
"Премьер" Рамуш Харадинай вбросил в парламентскую процедуру пакет законопроектов, чтобы вразрез с резолюцией СБ ООН 1244 и даже в обход косовской "конституции" создать полноценные вооруженные силы, - сказал он. - Понятно, что они будут направлены прежде всего против проживающих в крае сербов, особенно в северных районах. 22 ноября в нарушение Центрально-европейского соглашения о свободной торговле Приштина ввела 100-процентные пошлины на ввозимые из Сербии и Боснии и Герцеговины товары". По словам главы МИД РФ, эта мера также нацелена "на создание невозможных условий для выживания косовских сербов".