Лавров призвал постоянных членов СБ ООН выработать решение по кипрскому урегулированию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Постоянные члены Совбеза ООН должны подключиться к выработке окончательного решения по внешним аспектам кипрского урегулирования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".
"По-прежнему привержены всеобъемлющему, справедливому, прочному и жизнеспособному урегулированию кипрской проблемы. Убеждены, что окончательное решение по его различным параметрам должно быть найдено самими кипрскими общинами в ходе переговоров на основе известных резолюций СБ ООН", - сказал министр.
Лавров напомнил, что Москва выступает против любых попыток навязывания извне готовых рецептов и искусственных временных графиков. "Остается в силе и наше предложение о подключении всех постоянных членов Совбеза к выработке окончательного решения по внешним аспектам урегулирования", - добавил министр.
Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции: в результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории острова, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра. Турция является гарантом для Северного Кипра, южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Прямые межобщинные переговоры о воссоединении ведутся под эгидой ООН уже несколько десятилетий. Последний раунд прошел в Швейцарии летом 2017 года.