Лавров: восстановление Сирии снизит миграционную нагрузку на Европу

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Восстановление инфраструктуры Сирии без предварительных условий и двойных стандартов позволит снизить миграционную нагрузку на Европу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".
"Сейчас на повестке дня масштабные задачи по восстановлению инфраструктуры Сирии, что требует сопряжения усилий мирового сообщества и международных гуманитарных структур - без предварительных условий и двойных стандартов, - сказал министр. - Их успешное решение позволит снизить миграционную нагрузку на Европу".
27 октября лидеры России, Германии, Турции и Франции обсудили в Стамбуле пути активизации сирийского урегулирования. Трехчасовой саммит, который впервые прошел в таком составе, подтвердил, что все стороны выступают за политико-дипломатическое решение проблемы. Кроме того, лидеры "четверки" высказались за увеличение гуманитарной помощи сирийцам, включая восстановление разрушенной инфраструктуры страны.
Как ранее заявил Лавров в интервью итальянскому информационному агентству AGI, западные страны могли бы более активно и без предварительных условий подключиться к восстановлению Сирии.