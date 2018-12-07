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Кризис в Сирии

Лавров: восстановление Сирии снизит миграционную нагрузку на Европу

Глава МИД РФ отметил, что для этого необходимо избегать "предварительных условий и двойных стандартов"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Восстановление инфраструктуры Сирии без предварительных условий и двойных стандартов позволит снизить миграционную нагрузку на Европу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".

"Сейчас на повестке дня масштабные задачи по восстановлению инфраструктуры Сирии, что требует сопряжения усилий мирового сообщества и международных гуманитарных структур - без предварительных условий и двойных стандартов, - сказал министр. - Их успешное решение позволит снизить миграционную нагрузку на Европу".

27 октября лидеры России, Германии, Турции и Франции обсудили в Стамбуле пути активизации сирийского урегулирования. Трехчасовой саммит, который впервые прошел в таком составе, подтвердил, что все стороны выступают за политико-дипломатическое решение проблемы. Кроме того, лидеры "четверки" высказались за увеличение гуманитарной помощи сирийцам, включая восстановление разрушенной инфраструктуры страны.

Как ранее заявил Лавров в интервью итальянскому информационному агентству AGI, западные страны могли бы более активно и без предварительных условий подключиться к восстановлению Сирии.

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Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияГерманияРоссияФранцияКризис в Сирии
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