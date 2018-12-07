Источник: глава исполкома ОНФ Анисимов назначен замполпреда президента в ЦФО

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в Кремле.

"Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Администрации президента России Антон Вайно", - проинформировал источник.

По его данным, в обязанности Анисимова "в том числе будут входить вопросы развития гражданского общества, взаимодействие с общественными организациями и НКО".

Анисимов возглавлял исполком ОНФ с апреля 2014 года. "Новый руководитель исполкома ОНФ будет назначен на очередном заседании центрального штаба движения", - уточнил источник.

В пресс-службе Общероссийского народного фронта также сообщили журналистам, что новый руководитель исполкома ОНФ будет назначен на заседании центрального штаба движения в ближайшее время. "Алексей Анисимов, который с 2014 года возглавляет исполком ОНФ, переходит на новое место работы. В ближайшее время состоится заседание центрального штаба ОНФ, на котором в соответствии с уставом движения будет назначен новый руководитель исполкома Народного фронта", - говорился в сообщении.

29 ноября состоялся съезд ОНФ, который принял ряд важных кадровых решений. В частности, был расширен состав центрального штаба ОНФ, увеличено число его сопредседателей с трех до пяти.

Выступая на съезде, президент РФ Владимир Путин поставил перед ОНФ три основные задачи. Первое - это контроль за исполнением нацпроектов и нацпрограмм, которые были обозначены в майском указе, второе - это помощь чиновникам, которые работают "ответственно" и "с душой". Третьим направлением работы, по мнению президента, должно стать участие Народного фронта в выработке приоритетов развития, особенно на региональном уровне. Тогда в пресс-службе Фронта ТАСС заявили, что под эти новые задачи будет меняться и аппарат ОНФ.