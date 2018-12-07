Чиновница Глацких заявила, что решение о снятии ее с должности должно принять руководство

Ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на видеоинтервью местному блогеру, что Глацких не намерена покидать должность руководителя департамента, несмотря на скандал, вызванный ее высказыванием о том, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать".

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Временно отстраненная от должности директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила в пятницу ТАСС, что решение о снятии ее с должности должно принять руководство.

"Планов у меня в отношении работы нет. Я знаю, что работаю честно и приношу пользу обществу и молодежи, хоть я и не оратор, конечно. Но оставят меня на работе или нет - решать руководству", - сказала Глацких.

Ранее в YouTube был опубликован сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, на котором чиновница говорит, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать".

После появления видеозаписи она извинилась за свое высказывание, отметив, что хотела "усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство". Слова, по мнению чиновницы, были вырваны из контекста. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил Глацких от должности на время служебной проверки.

Глацких - олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. С 2016 года занимает пост руководителя департамента молодежной политики в администрации Свердловской области.