Бывший глава Орловской области Вадим Потомский назначен заместителем полпреда в СЗФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Вадим Потомский назначен заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщили в пятницу в полпредстве.
"Распоряжением администрации президента Российской Федерации на должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе назначен Потомский Вадим Владимирович", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полпреда президента РФ в СЗФО.
Потомский стал шестым заместителем полпреда президента в округе. Сфера его полномочий не уточняется.
С октября 2017 года Потомский занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в ЦФО. До этого несколько лет руководил Орловской областью.