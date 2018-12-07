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Отставки и назначения

Бывший глава Орловской области Вадим Потомский назначен заместителем полпреда в СЗФО

Сфера его полномочий не уточняется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Вадим Потомский назначен заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщили в пятницу в полпредстве.

"Распоряжением администрации президента Российской Федерации на должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе назначен Потомский Вадим Владимирович", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полпреда президента РФ в СЗФО.

Потомский стал шестым заместителем полпреда президента в округе. Сфера его полномочий не уточняется.

С октября 2017 года Потомский занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в ЦФО. До этого несколько лет руководил Орловской областью.

Теги
РоссияОтставки и назначенияПотомский, Вадим Владимирович
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