Кремль уверен, что рассмотрение апелляции на арест Льва Пономарева будет беспристрастным

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Кремль уверен, что рассмотрение Мосгорсудом апелляции на административный арест 77-летнего правозащитника Льва Пономарева будет беспристрастным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заметил, что в администрации президента не могут оценивать решение Тверского суда столицы, назначившего правозащитнику 25 суток административного ареста. "Мы рассчитываем на абсолютно беспристрастное рассмотрение этого вопроса (жалобы в Мосгорсуде), у нас нет сомнений, что так это и произойдет", - сказал Песков.

Тверской районный суд столицы 5 декабря признал Пономарева виновным в организации несанкционированной акции "За наших и ваших детей", прошедшей 28 октября на Лубянской площади, и назначил ему 25 суток административного ареста. Апелляционная жалоба на это решение будет рассмотрена в пятницу в Мосгорсуде.