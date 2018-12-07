Песков: Россия привержена своим обязательствам по ДРСМД

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия не нарушала свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и остается привержена этому документу. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления представителя Госдепа США о том, что Вашингтон предлагает Москве либо отказаться от ракетной системы 9М729, либо модифицировать ее.

"Российская Федерация не нарушала, не нарушает и остается приверженной своим обязательствам по ДРСМД. Что касается всех технологических нюансов, то вам нужно получать информацию в ответ на заявление из Госдепа или в Министерстве иностранных дел РФ, или в Министерстве обороны", - сказал представитель Кремля.

Договор был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 4 декабря по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила в четверг, что Соединенные Штаты предлагают России либо отказаться от ракетной системы 9М729, либо модифицировать ее проверяемым образом для возвращения к выполнению условий ДРСМД.

Как подчеркнул 5 декабря, отвечая на вопросы журналистов, президент России Владимир Путин, американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД. Россия против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, предупредил Путин.