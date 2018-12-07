Посольство РФ: Лондон засекречивает все обстоятельства отравления Скрипалей

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Британские власти старательно засекречивают все обстоятельства отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также упорно продолжают отказываться от какого-либо взаимодействия с российской стороной. Об этом в пятницу сообщило посольство России в Лондоне.

"С момента инцидента в Солсбери с российскими гражданами Сергеем и Юлией Скрипалями прошло уже более девяти месяцев. Британские власти упорно продолжают отказываться от какого-либо взаимодействия с российской стороной, не предоставляют и не запрашивают информацию по официальным каналам, нарушают свои обязательства по пяти важнейшим международным конвенциям, старательно засекречивают все обстоятельства произошедшего. Самих Скрипалей давно никто живыми не видел, где они и что с ними происходит, достоверно неизвестно", - говорится в распространенном коммюнике.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что Москва "до сих пор ждет от британской стороны официального отчета о ходе проводимого расследования". "Официальный Лондон к настоящему моменту не снял имеющиеся у нас вопросы к следствию, которое, как и прежде, осуществляется нетранспарентно. Британские власти обвинили Россию в серьезном преступлении, поэтому именно на них и лежит бремя доказательств и ответственность за разрушительный ущерб, нанесенный нашим двусторонним отношениям. К сожалению, в угоду узким внутриполитическим интересам правительства Великобритании рушатся основы межгосударственных отношений, а нормы международного права и вовсе целенаправленно игнорируются", - указывается в сообщении.