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Песков: Путин остается лидером "Единой России" и уделяет партии большое значение

Президент выступит на съезде партии в субботу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Участие президента РФ Владимира Путина в предстоящем съезде "Единой России" подтверждает, что глава государства по-прежнему уделяет большое внимание этой партии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин выступит на съезде единороссов в субботу. "Сам этот факт говорит о том, что президент по-прежнему остается лидером этой партии, президент по-прежнему уделяет большое внимание и значение тем делам, которые делает эта партия", - сказал Песков.

"Единая Россия" проводит очередной, восемнадцатый съезд, 7-8 декабря в Москве. На съезде будут обозначены приоритетные задачи на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в устав "Единой России" и изменениям в составе центральных органов партии.

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