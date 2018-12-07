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Аксенов: антитеррористическую защищенность Крыма нужно повысить из-за отношений с Киевом

Глава республики добавил, что что в первую очередь должны приниматься управленческие и организационные меры, а также решаться вопросы, связанные с паспортизацией и категорированием объектов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов Валерий Шарифулин/ТАСС
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Крым намерен повышать антитеррористическую защищенность социальных объектов и топливно-энергетического комплекса на фоне напряженной обстановки с Украиной, написал глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

"Все знают, что за последнее время на территории полуострова силами сопредельного государства создавалась напряженная обстановка. В связи с этим все меры, которые принимаются в части антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения и топливно-энергетического комплекса Республики Крым, должны предупреждать все возможные угрозы. Есть целый комплекс мер, для реализации которых нет необходимости тратить большой объем средств", - написал он.

Аксенов считает, что в первую очередь должны приниматься "управленческие и организационные меры", а также решаться вопросы, "связанные с паспортизацией и категорированием объектов", что не требует большого объема средств.

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