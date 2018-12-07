Песков: по итогам переговоров Путина и Ципраса будет подписано пять соглашений

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, которые пройдут в пятницу, будет подписано пять документов.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будут подписаны пять документов [по итогам переговоров]", - заявил он.

Песков заметил, что визит Ципраса был долгожданным для Москвы, к нему велась кропотливая подготовка. По его словам, переговоры двух лидеров пройдут в узком и расширенном составах, после чего состоится подписание документов и пресс-конференция Путина и Ципраса.

Также в этот день глава государства примет участие в церемонии вручения премий "Русского географического общества" и даст прием в честь Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Кроме того, у президента возможен ряд других встреч.