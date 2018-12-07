Путин обновил Стратегию государственной национальной политики на период до 2025 года

Согласно опубликованному в пятницу указу, целевыми показателями в обновленный Стратегии названы, в частности, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым внес изменения в Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. В частности, документ дополнен двумя разделами - о целевых показателях и об ожидаемых результатах. Кроме того, уточнения получили некоторые другие пункты Стратегии, действовавшей с 2012 года.

Среди ожидаемых результатов реализации Стратегии названы укрепление единства многонационального народа РФ и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства страны, предотвращение, мирное разрешение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, создание условий для социальной и культурной адаптации иностранцев в РФ. Кроме того, в числе ожидаемых результатов - укрепление статуса русского языка как государственного, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, обеспечение условий для сохранения, изучения и развития языков народов РФ, а также поддержка коренных малочисленных народов РФ, включая создание необходимых условий для сохранения и защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни.

Согласно указу, раздел Стратегии о современном состоянии межнациональных отношений кроме прочего дополнен новым пунктом о принятии в состав РФ Республики Крым. "Значимым событием для укрепления общероссийской гражданской идентичности стало принятие в РФ Республики Крым и образование в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Вызванный этим патриотический подъем способствовал реализации мер государственной национальной политики РФ, активизации участия институтов гражданского общества в гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, снижению рисков и угроз возникновения в стране межнациональных конфликтов", - говорится в обновленной редакции Стратегии.

В октябре 2018 года президент РФ отмечал, что Стратегия государственной национальной политики до 2025 года нуждается в изменениях и должна быть синхронизирована с майским указом.