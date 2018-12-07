Клинцевич: претензии США по ракете 9М729 несостоятельны

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ракета 9М729 не подпадает под ограничения, заложенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), претензии США по ней безосновательны.

"Претензии американцев к ракете 9М729 совершенно несостоятельны: ее дальность не дотягивает до 500 км", - сказал он, комментируя высказывания заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Сенатор уточнил, что из-за своей дальности ракета не попадает под запреты, заложенные в ДРСМД.

Американский дипломат ранее сообщила журналистам, что США предлагают России либо отказаться от ракетной системы 9М729, либо модифицировать ее проверяемым образом для возвращения к выполнению условий ДРСМД, который РФ, по утверждениям Вашингтона, якобы нарушает. По версии Томпсон, США также изложили России, каких шагов ждут от нее в целях возвращения к соблюдению ДРСМД.

По мнению Клинцевича, разъяснения Томпсон "все-таки можно считать определенным позитивным сигналом, особенно если сравнить их с тем, что говорил недавно по тому же поводу госсекретарь США Майкл Помпео". Российский парламентарий предположил, что американская администрация оставляет возможность для переговоров, а также для сохранения ДРСМД.

Помпео заявил 4 декабря по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Как подчеркнул 5 декабря, отвечая на вопросы журналистов, президент России Владимир Путин, американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД. Россия против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, предупредил Путин.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Сам договор был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. В соответствии с этим документом его участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.