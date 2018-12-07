Лавров: инициативы России не получили поддержки ОБСЕ, потому что были предложены Москвой

МИЛАН, 7 декабря, /ТАСС/. Совет министров иностранных дел ОБСЕ не одобрил ни один из предложенных РФ документов по решению актуальных проблем международной повестки только потому, что они были предложены Москвой. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"К этому заседанию [СМИД ОБСЕ] Россия подготовила четыре проекта решений по, я считаю, очень важным сюжетам. Во-первых, это борьба с терроризмом, во-вторых, это повышение роли ОБСЕ в решении мировой проблемы наркотиков, в-третьих, это защита языковых и образовательных прав национальных меньшинств. Четвертое решение... - обеспечить для медийных структур свободный доступ к информации. К сожалению, ни одно из этих решений не было принято, хотя их актуальность ни у кого не вызывает сомнений. Не получили поддержки наши инициативы исключительно потому, что их предложила Российская Федерация", - сказал он.

Лавров также отметил, что не было согласовано "ни одного документа" и по военно-политическим аспектам безопасности. Тем не менее, по словам министра, Россия намерена продолжить участие в инициированном в прошлом году Германией структурированном диалоге по вызовам безопасности. Лавров подчеркнул, что диалог будет продолжен "при условии, что эти дискуссии будут деловыми, мы будем рассматривать отдельные факты, а не будем заниматься политизированными разговорами".

По словам Лаврова, один из важнейших аспектов международного взаимодействия является восстановление конкретных профессиональных контактов по линии военных в "самых разных форматах", в том числе в ОБСЕ и в Совете Россия - НАТО. Как пояснил министр, эти контакты будут способствовать лучшему пониманию намерений друг друга и снижению риска возникновения опасных инцидентов.

Нездоровая ситуация

Лавров также выразил обеспокоенность из-за нездоровой ситуации, которая сложилась на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Мы, российская делегация, выразили на конкретных примерах нашу обеспокоенность, прямо скажем, нездоровой ситуацией, которая сложилась на пространстве ОБСЕ, в том числе по поводу роста на этом пространстве военно-политической напряженности", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что идеологизированность западных партнеров, их стремление внести элементы из политики холодной войны не позволяют сосредоточиться на коллективной работе по устранению реальных, а не выдуманных угроз и рисков. "Мы видим, как наши коллеги из Североатлантического альянса проводят курс на сдерживание России, наращивание военной активности вблизи наших границ, создают военную инфраструктуру на "восточном фронте", как они это называют, пытаются вместо дипломатии заниматься голословными обвинениями, которые не способствуют диалогу", - констатировал он.

Глава МИД РФ также обратил внимание, что западные страны все чаще апеллируют к термину "порядок, основанный на правилах" вместо международного права. "Я не понимаю, в чем отличие этого порядка от международного права, но, судя по тому, в каких ситуациях применяется этот термин, наши западные коллеги считают, что международное право - это нечто требующее универсального согласования, а порядок, основанный на правилах, они выдумывают сами", - отметил он.

Гуманитарное измерение

Гуманитарное измерение деятельности ОБСЕ переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании и очищении от перекосов и двойных стандартов, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании СМИД ОБСЕ.

"Мы убеждены, что, по сути дела, провал всех проектов, которые были рассмотрены в рамках гуманитарного измерения ОБСЕ, - это следствие глубокого кризиса этого самого гуманитарного измерения нашей организации, которое, как мы неоднократно подчеркивали, нуждается в радикальном реформировании и очищении от различных перекосов и двойных стандартов".

В этой связи министр обратил внимание на то, что уже "четвертый год подряд не выполняется решение, принятое в 2014 году на министерском заседании в Базеле, о необходимости разработать в ОБСЕ две дополнительные декларации вслед за декларацией о борьбе с антисемитизмом".

"Имею в виду декларацию о борьбе с христианофобией и декларацию о борьбе с исламофобией, - пояснил Лавров. - По неким непонятным нам причинам наши западные партнеры уходят от того, чтобы осудить те явления, которые прямо затрагивают интересы христиан и мусульман и которые, к сожалению, продолжают накапливаться".

Несогласованная декларация

Глава МИД РФ также отметил, что Москва сожалеет о том, что на заседании СМИД ОБСЕ в очередной раз не удалось согласовать политическую декларацию.

"Мы сожалеем, что в очередной раз не удалось принять общеполитическую декларацию - главный итоговый документ, который замышляется каждый год, но в последний раз его удалось принять только в 2002 году, - отметил министр. - Но в целом разговор был полезным".

"Для многих становится ясной бесперспективность продолжения конфронтационных подходов, - подчеркнул он, - и все начинают понимать, мне так кажется, хотя не все еще начинают об этом говорить, что надо вернуться к тем концептуальным рамкам, которые выдвигали лучшие умы Европы еще многие десятилетия назад, о необходимости формировать общее экономические и гуманитарное пространство от Атлантики до Урала, до Владивостока и пространства, на котором безопасность была бы единой и неделимой. Тем более что эта идея была подтверждена в 2010 году на саммите ОБСЕ в Астане, где был согласован призыв к формированию на пространстве от Ванкувера до Владивостока сообщества равной, всеобъемлющей и неделимой безопасности основанной на сотрудничестве".

Лавров призвал к выполнению этих решений и заверил, что "Россия к этому готова".

Заседание СМИД ОБСЕ с участием министра иностранных дел РФ проходило 6-7 декабря в Милане. Ранее Лавров выступил на сессии СМИД и встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.